Credit Suisse non è Banca Etruria | lì cacciano i manager coinvolti negli scandali finanziari

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 6 aprile 2021)non èe la Svizzera non è l’Italia. Sembra un’ovvietà ma non lo è. Lì, Oltralpe,, senza troppi complimenti, i. Altroché i tiraemolla die i piagnistei della figliola. Rotolano, dunque, le prime teste nella direzione generale di: in seguito ai disastri delle ultime settimane. Non solo il caso Greensill, la fallita societàa britannica. Ma anche la débâcle del fondo americano Archegos Capital Management. Lo scandalo emerso la scorsa settimana. Due vicende che costringono il numero uno dell’investment banking, Brian Chin ...