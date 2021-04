Credit Agricole, su OPA Creval indebite interferenze da Petrus (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – Credit Agricole Italia (CAI) auspica che l’OPA lanciata sul Credito Valtellinese possa svolgersi “nel rispetto delle regole di correttezza e trasparenza” volte a tutelare il fondamentale diritto degli azionisti di Creval a pervenire a un fondato giudizio sull’OPA e a valorizzare correttamente e in modo informato il proprio investimento nella banca, “senza ulteriori indebite interferenze da parte di soggetti che operano con logiche speculative di breve periodo ben lontane dagli obiettivi di crescita e sostenibilità di chi opera da più di un secolo a servizio delle famiglie, dell’impresa e del territorio”. E’ quanto sottolinea in una nota Credit Agricole con riferimento alle dichiarazioni rilasciate questa mattina dal fondo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) –Italia (CAI) auspica che l’OPA lanciata sulo Valtellinese possa svolgersi “nel rispetto delle regole di correttezza e trasparenza” volte a tutelare il fondamentale diritto degli azionisti dia pervenire a un fondato giudizio sull’OPA e a valorizzare correttamente e in modo informato il proprio investimento nella banca, “senza ulteriorida parte di soggetti che operano con logiche speculative di breve periodo ben lontane dagli obiettivi di crescita e sostenibilità di chi opera da più di un secolo a servizio delle famiglie, dell’impresa e del territorio”. E’ quanto sottolinea in una notacon riferimento alle dichiarazioni rilasciate questa mattina dal fondo ...

Advertising

GazzettadellaSp : Credit Agricole, prosegue il tour de force: al Palamariotti arriva Brescia - pelias01 : RT @lauranaka: #CreVal e Opa #CreditAgricole, l'hedge fund inglese ripete: non è questo il prezzo giusto. La banca valtellinese vale davver… - _DAGOSPIA_ : BATTAGLIA E COLPI BASSI IN VALTELLINA - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA LANCIA UN’OPA SU CREVAL E L'AD...… - BomberiniL : PROCURATORE CREAZZO PROCURA AL TRIBUNALE FIRENZE LE MIE DENUNCIE ALL'AUTORITA'GIUDIZIARIA DELLA PROCURA AL TRIBUNAL… - BomberiniL : PROCURATORE CREAZZO PROCURA AL TRIBUNALE FIRENZE LE DENUNCIE DI CREDIT AGRICOLE SPA VIA DELL'UNIVERSITA'1 PARMA HAN… -