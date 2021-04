Creare dei vasi rustici con il riciclo creativo. Risultato garantito!!! (Di martedì 6 aprile 2021) Le Pringles sono patatine chips famose in tutto il mondo, molto buone ma allo stesso tempo estremamente caloriche. Il problema è che hanno un po’ l’effetto delle ciliegie (una tira l’altra) e ciò è dovuto anche alla loro confezione, costituita da un tubo di cartone resistente all’interno del quale le patatine sono disposte in modo ordinato, l’una sull’altra. Se anche voi siete amanti delle Pringles (ma anche se non lo siete) il seguente tutorial vi offrirà un modo per sentirsi meno in colpa una volta finito il tubo. Invece di gettarlo tra i rifiuti potremo infatti dargli un nuovo motivo di essere, realizzando un bellissimo vaso rustico in pochissimo tempo. Quel che serve è dello spago dall’aspetto piuttosto rustico (come il filo di juta) nonché la regina dei lavoretti fai da te, la colla a caldo con relativa pistola. Creare un vaso rustico con il tubo delle Pringles ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 6 aprile 2021) Le Pringles sono patatine chips famose in tutto il mondo, molto buone ma allo stesso tempo estremamente caloriche. Il problema è che hanno un po’ l’effetto delle ciliegie (una tira l’altra) e ciò è dovuto anche alla loro confezione, costituita da un tubo di cartone resistente all’interno del quale le patatine sono disposte in modo ordinato, l’una sull’altra. Se anche voi siete amanti delle Pringles (ma anche se non lo siete) il seguente tutorial vi offrirà un modo per sentirsi meno in colpa una volta finito il tubo. Invece di gettarlo tra i rifiuti potremo infatti dargli un nuovo motivo di essere, realizzando un bellissimo vaso rustico in pochissimo tempo. Quel che serve è dello spago dall’aspetto piuttosto rustico (come il filo di juta) nonché la regina dei lavoretti fai da te, la colla a caldo con relativa pistola.un vaso rustico con il tubo delle Pringles ...

