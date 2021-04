Covid, vaccinazioni a rilento nel weekend di Pasqua. In tre giorni solo 500 mila somministrazioni (Di martedì 6 aprile 2021) Dal governo si sottolinea come sia necessaria un’accelerazione nel piano vaccinale ma i numeri di Pasqua non fanno ben sperare. Nei tre giorni festivi, da sabato 3 aprile a lunedì 5, risultano essere state somministrate circa 500 mila dosi di vaccino. Praticamente la cifra che il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario dell’emergenza Coronavirus, si è dato come obiettivo giornaliero entro la fine del mese. Probabilmente si tratta di una somma parziale, ma la frenata è indubbia: sabato si sono somministrate 211.650 dosi (quasi 24 mila in meno del sabato precedente), il giorno di Pasqua meno di 100 mila (92.734 nello specifico, contro le 159.703 della domenica precedente) e a Pasquetta meno di 150 mila. Nel weekend festivo si sarebbero perse ... Leggi su open.online (Di martedì 6 aprile 2021) Dal governo si sottolinea come sia necessaria un’accelerazione nel piano vaccinale ma i numeri dinon fanno ben sperare. Nei trefestivi, da sabato 3 aprile a lunedì 5, risultano essere state somministrate circa 500dosi di vaccino. Praticamente la cifra che il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario dell’emergenza Coronavirus, si è dato come obiettivo giornaliero entro la fine del mese. Probabilmente si tratta di una somma parziale, ma la frenata è indubbia: sabato si sono somministrate 211.650 dosi (quasi 24in meno del sabato precedente), il giorno dimeno di 100(92.734 nello specifico, contro le 159.703 della domenica precedente) e a Pasquetta meno di 150. Nelfestivo si sarebbero perse ...

