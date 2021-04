Covid Toscana, sindaco Cecina: "Requisire 29 mln dosi vaccino ad Anagni" (Di martedì 6 aprile 2021) (Adnkronos) - "Questa è una guerra e per combatterla ci vogliono i vaccini". Il sindaco di Cecina, Samuele Lippi, parla con l'Adnkronos dopo l'ennesimo slittamento dell'apertura del centro vaccinale anti-Covid di via Pertini. Slittamento dovuto alla mancanza di dosi di vaccino. Anche in un video pubblicato sul suo profilo Facebook Lippi esterna tutta la sua rabbia. Secondo il sindaco della cittadina in provincia di Livorno sono diverse le cose che non vanno. “E' veramente inaccettabile – dice all'Adnkronos – che 29 milioni di dosi di vaccini siano ferme ad Anagni. Lo Stato dovrebbe requisirle. Se io fossi il sindaco avrei già fatto un'ordinanza per farle sequestrare". Inoltre "in Toscana ci sono 2-3 aziende che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) (Adnkronos) - "Questa è una guerra e per combatterla ci vogliono i vaccini". Ildi, Samuele Lippi, parla con l'Adnkronos dopo l'ennesimo slittamento dell'apertura del centro vaccinale anti-di via Pertini. Slittamento dovuto alla mancanza didi. Anche in un video pubblicato sul suo profilo Facebook Lippi esterna tutta la sua rabbia. Secondo ildella cittadina in provincia di Livorno sono diverse le cose che non vanno. “E' veramente inaccettabile – dice all'Adnkronos – che 29 milioni didi vaccini siano ferme ad. Lo Stato dovrebbe requisirle. Se io fossi ilavrei già fatto un'ordinanza per farle sequestrare". Inoltre "inci sono 2-3 aziende che ...

