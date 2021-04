Covid | Tajani “Sulle riaperture check a metà aprile”

Leggi su ildenaro

ROMA (ITALPRESS) – "Noi abbiamo detto di fare un, se vediamo che ci sono stati dei miglioramenti rimettiamo le zone gialle dove è possibile per far ripartire l'economia". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio, a RaiNews24. "Noi abbiamo un rischio emergenza sociale – ha aggiunto -, quando finirà il blocco dei licenziamenti avremo centinaia di disoccupati. Ecco perchè insistiamo molto sullo scostamento di bilancio, servono almeno 80-100 miliardi nei prossimi mesi. C'è uno stato di grande insofferenza ma non dobbiamo sottovalutare i rischi per la salute, ecco perchè insistiamoverifiche per vedere se c'è stato un miglioramento, non servono chiusure pregiudiziali".