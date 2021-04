Covid | Sileri | “Dopo il 30 aprile possibili riaperture AstraZeneca? È possibile che Ema ne limiti l’uso per alcune categorie”

(Di martedì 6 aprile 2021) “dal 20? Credo che i dati miglioreranno nelle prossime settimane ed entro la fine di questo mese grazie al sistema rigido di chiusure, ma la data è difficile da stabilire. Realisticamente latà disaràil 30, anche per consolidare i risultati. Ma a oggi tutto è fermo fino al 30”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo, che spiega: “Il punto fondamentale è: riaprire in anticipo o consolidare i risultati guadagnati? Si valuterà nel tempo, ma al momento quello che rimane è l’eliminazione delle zone gialle fino al termine di”.conferma che l’obiettivo del mezzo milione di dosi ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Sileri: possibile che Ema limiti uso del vaccino AstraZeneca #coronavirusitalia - Corriere : Sileri: «Possibili riaperture soltanto dopo il 30 aprile» - MediasetTgcom24 : Covid, Sileri: a maggio molte Regioni gialle e qualcuna bianca #covid - SimonideC : RT @fattoquotidiano: Covid, Sileri: “Dopo il 30 aprile possibili riaperture. AstraZeneca? È possibile che Ema ne limiti l’uso per alcune ca… - CristiVeg : RT @fattoquotidiano: Covid, Sileri: “Dopo il 30 aprile possibili riaperture. AstraZeneca? È possibile che Ema ne limiti l’uso per alcune ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sileri

...l'Agenzia europea dei medicinali Ema indichi che per una determinata categoria è meglio non utilizzare il vaccino anti -di AstraZeneca", ha dichiarato oggi il sottosegretario Pierpaolo......medicinali Ema indichi che per una determinata categoria è meglio non utilizzare il vaccino anti -di AstraZeneca". Lo ha affermato a Radio 24 il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, ...Lo dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24, precisando tuttavia che "questo è successo anche per tanti altri famaci" e che nel caso di AstraZeneca ...Pierpaolo Sileri (M5S): "Possibile che Ema introduca limiti sull'uso di AstraZeneca a individui accomunati dal rischio complicazioni" ...