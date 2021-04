Covid: Sibilia, ‘sì a tamponi rapidi 2 volte a settimana per tutti come in Gb’ (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Dal 9 aprile nel Regno Unito tamponi rapidi gratuiti due volte a settimana per tutti i cittadini. L’idea di agevolare un tracciamento continuo potrebbe essere un ulteriore passo per contenere la pandemia. Questo provvedimento penso vada valutato in fretta anche in Italia”. È quanto scrive su Twitter il sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Dal 9 aprile nel Regno Unitogratuiti dueperi cittadini. L’idea di agevolare un tracciamento continuo potrebbe essere un ulteriore passo per contenere la pandemia. Questo provvedimento penso vada valutato in fretta anche in Italia”. È quanto scrive su Twitter il sottosegretario all’Interno, Carlo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Sibilia, 'sì a tamponi rapidi 2 volte a settimana per tutti come in Gb'... - BlackMa26865702 : RT @CKaky89: LO SDEGNO DI A.DI BATTISTA è anche quello di tutti noi che abbiamo creduto in Di Maio, Fico, Sibilia e in tutti gli altri Por… - PieroDePalma4 : RT @CKaky89: LO SDEGNO DI A.DI BATTISTA è anche quello di tutti noi che abbiamo creduto in Di Maio, Fico, Sibilia e in tutti gli altri Por… - Ela83X : RT @CKaky89: LO SDEGNO DI A.DI BATTISTA è anche quello di tutti noi che abbiamo creduto in Di Maio, Fico, Sibilia e in tutti gli altri Por… - MarisaBoso : RT @CKaky89: LO SDEGNO DI A.DI BATTISTA è anche quello di tutti noi che abbiamo creduto in Di Maio, Fico, Sibilia e in tutti gli altri Por… -