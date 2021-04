Covid Sardegna, oggi 128 contagi e 1 morto: bollettino 6 aprile (Di martedì 6 aprile 2021) Sono 128 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 6 aprile. La tabella dei dati registra inoltre un morto. 6.082 i test in più eseguiti, con un tasso di positività del 2%. Aumentano ancora i ricoveri in ospedale, oggi 297 (+19), anche quelli in terapia intensiva, 47 (+2). Le persone in isolamento domiciliare sono 15.493, 70 quelle in più guarite. Dei 47.367 casi positivi complessivamente accertati, 12.045 (+90) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.279 (+16) nel Sud Sardegna, 4.043 a Oristano, 9.327 (+12) a Nuoro, 14.673 (+10) a Sassari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 aprile 2021) Sono 128 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 6. La tabella dei dati registra inoltre un. 6.082 i test in più eseguiti, con un tasso di positività del 2%. Aumentano ancora i ricoveri in ospedale,297 (+19), anche quelli in terapia intensiva, 47 (+2). Le persone in isolamento domiciliare sono 15.493, 70 quelle in più guarite. Dei 47.367 casi positivi complessivamente accertati, 12.045 (+90) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.279 (+16) nel Sud, 4.043 a Oristano, 9.327 (+12) a Nuoro, 14.673 (+10) a Sassari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

