Covid | sale la protesta di ambulanti e ristoratori nelle piazze | scontri davanti alla Camera | un poliziotto ferito | sette fermati

(Di martedì 6 aprile 2021) I mercatali chiedono di tornare a lavorare. A Roma ci sono pure ie i gestori di palestre. Tensione anche a Milano. A Torino manifestazioneal tribunale: “Non c’è giustizia”. In Campania bloccato il traffico sulla A1

...rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da- ... testualmente che "a decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico inteatrali,...Con i nuovi contagi da19, il totale complessivo di persone positive al virus da inizio epidemiaa 9.755. I positivi attuali sono 1.197, + 24 rispetto a ieri, di cui 55 ricoverati in ...Poi è arrivato il Covid e anche per i Vespisti la strada si è fatta ogni giorno sempre più in salita, piena di difficoltà e ostacoli, a volte addirittura insormontabili. Si è rallentata l’attività, ...ROMA: Emergenza covid, i nuovi positivi sono stati quasi 8mila, ma con un numero di tamponi processati molto basso, appena 113mila ...