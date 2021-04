Covid: Renzi, 'non sono vaccinato' (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr (Adnkronos) - "No, non sono vaccinato". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira, specificando poi che per incontrare Enrico Letta "ho fatto il tampone e, soprattutto, ho rispettato tutte le regole della quarantena". Poco prima, il leader di Iv aveva raccontato che moglie e figlio sono positivi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr (Adnkronos) - "No, non". Lo ha detto Matteoa L'aria che tira, specificando poi che per incontrare Enrico Letta "ho fatto il tampone e, soprattutto, ho rispettato tutte le regole della quarantena". Poco prima, il leader di Iv aveva raccontato che moglie e figliopositivi.

