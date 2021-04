Covid: Renzi, ‘mia moglie vaccinata ora positiva, ma vacciniamoci tutti’ (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr (Adnkronos) – “Come molte famiglia italiane abbiamo un problema di quarantena, ha preso il Covid Emanuele, mio figlio di 18 anni, poi Agnese, che si era vaccinata, con Astra Zeneca. Ma si può prendere il Covid anche dopo il vaccino”. Lo ha raccontato Matteo Renzi a L’aria che tira. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr (Adnkronos) – “Come molte famiglia italiane abbiamo un problema di quarantena, ha preso ilEmanuele, mio figlio di 18 anni, poi Agnese, che si era, con Astra Zeneca. Ma si può prendere ilanche dopo il vaccino”. Lo ha raccontato Matteoa L’aria che tira. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

borghi_claudio : Ohhh Renzi in diretta a #ariachetira ci sta dicendo che sua moglie era vaccinata e ha preso lo stesso il covid. Due… - borghi_claudio : Ovviamente a uso dei travisatori in servizio permanente effettivo NON sono contento del fatto che la moglie di Renz… - La7tv : #tagada Le domande di #Damilano a #Renzi: 'Per entrare in quel Gp bisognava essere guariti dal Covid entro due sett… - orizzontescuola : Covid, Renzi: “Mia moglie vaccinata, ora positiva, ma invito a vaccinarvi tutti” - robychisar : RT @borghi_claudio: Ohhh Renzi in diretta a #ariachetira ci sta dicendo che sua moglie era vaccinata e ha preso lo stesso il covid. Due gio… -