Covid: protesta ambulanti in piazza a Milano, 'vogliamo lavorare' (Di martedì 6 aprile 2021) Milano, 6 apr. (Adnkronos) - Manifestazione dei lavoratori del commercio ambulante contro le restrizioni delle normative anti-Covid in piazza Duca d'Aosta, a Milano. Più di un centinaio di persone si sono ritrovate nella piazza di fronte alla Stazione Centrale e vicino al palazzo che ospita il Consiglio regionale della Lombardia per chiedere di poter riprendere a lavorare. 'vogliamo lavorare', si legge in numerosi cartelli sorretti dai manifestanti, come anche 'vogliamo libertà', 'Basta chiusure ingiustificate agli ambulanti'. Gli ambulanti protestano anche contro l'esiguità dei ristori.

