Covid, positivi del giorno 846 (323 sintomatici) su 6.505 tamponi. Salgono i morti: 62 (41 nelle ultime 48 ore) (Di martedì 6 aprile 2021) I positivi del giorno sono 846, di cui 523 asintomatici e 323 sintomatici, su 6.505 tamponi molecolari. Indice di contagiosità 11 per cento. Deceduti in 62 (41 nelle ultime 48 ore, 21 deceduti in precedenza ma registrati ieri). Il totale deceduti in Campania dall'inizio della pandemia è di 5.587. Guariti in 1.380, totale guariti 250.112. Lo comunica l'Unità di crisi della Regione Campania attraverso il consueto bollettino del giorno. Reso noto anche il report posti letto su base regionale: 656 terapie intensive disponibili, di cui 160 occupati. Degenze disponibili 3.160, di cui 1.603 occupate.

