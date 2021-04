Covid Palermo, dati preoccupanti: superati 250 positivi su 100 mila abitanti (Di martedì 6 aprile 2021) Sulla base dei dati provvisori trasmessi dal commissario per l’emergenza Covid, nel Comune di Palermo il numero dei nuovi positivi nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile è pari a 1763, cioè a 275,2 per 100 mila abitanti. Ieri, con riferimento alla settimana dal 28 marzo al 3 aprile, era pari a 251,3. il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 6 aprile 2021) Sulla base deiprovvisori trasmessi dal commissario per l’emergenza, nel Comune diil numero dei nuovinella settimana dal 30 marzo al 5 aprile è pari a 1763, cioè a 275,2 per 100. Ieri, con riferimento alla settimana dal 28 marzo al 3 aprile, era pari a 251,3. il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie.

