Covid, Oxfam: senza un vaccino per tutti si rischia un crack da 9mila miliardi nel 2021 (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – In occasione degli Spring Meetings del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale in programma fino all’11 aprile, i paesi ricchi devono trovare una strada che porti a una produzione di massa di vaccini a basso costo per proteggere dal Covid-19 ogni persona, in ogni parte del mondo e scongiurare una catastrofe economica globale, con perdite stimate fino a oltre 9.000 miliardi di dollari nel 2021. È il monito lanciato oggi da Oxfam, membro della People’s Vaccine Alliance, che chiede ai leader delle nazioni più ricche di affrontare con decisione il problema della cronica scarsità dei vaccini, che sta innescando accese dispute tra paesi e shock economici ovunque e di non tergiversare con la deliberazione di una nuova, per quanto limitata, emissione di diritti speciali di prelievo (DSP) per 650 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – In occasione degli Spring Meetings del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale in programma fino all’11 aprile, i paesi ricchi devono trovare una strada che porti a una produzione di massa di vaccini a basso costo per proteggere dal-19 ogni persona, in ogni parte del mondo e scongiurare una catastrofe economica globale, con perdite stimate fino a oltre 9.000di dollari nel. È il monito lanciato oggi da, membro della People’s Vaccine Alliance, che chiede ai leader delle nazioni più ricche di affrontare con decisione il problema della cronica scarsità dei vaccini, che sta innescando accese dispute tra paesi e shock economici ovunque e di non tergiversare con la deliberazione di una nuova, per quanto limitata, emissione di diritti speciali di prelievo (DSP) per 650 ...

Advertising

aranciaverde : RT @ultimenotizie: #Oxfam: 'I Paesi ricchi devono trovare una strada che porti a una produzione di massa di vaccini a basso costo per prote… - ultimenotizie : #Oxfam: 'I Paesi ricchi devono trovare una strada che porti a una produzione di massa di vaccini a basso costo per… - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Oxfam: senza vaccino per tutti rischio crack da 9mila miliardi #Covid - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Covid, Oxfam: senza vaccino per tutti rischio crack da 9mila miliardi #Covid - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Oxfam: senza vaccino per tutti rischio crack da 9mila miliardi #Covid -