Covid, oggi solo 7.767 nuovi contagi, a fronte di 113mila tamponi. Boom di guariti: 21.733 (Di martedì 6 aprile 2021) Per quanto lentamente, anche grazie alla vaccinazione che prosegue a ritmo sempre più incessante, i nuovi contagi iniziano finalmente a calare sensibilmente. E' vero che nelle ultime 24 ore sono stat effettuati soltanto 112.962 'tamponi misti' (cioè antigenici e molecolari calcolati insieme), tuttavia i casi individuati sono stati 7.767, il che ha portato l'indice di positività al 6,8%. Inoltre, informa ancora il bollettino quotidiano del ministro della Salute e distribuito dalla Protezione Civile, oggi in Italia gli attualmente positivi (ma non necessariamente tutti malati), sono 555.705, dunque ben 14.391 in meno rispetto a ieri Ciò che sorprende davvero, è che per la prima volta 'da mesi', la regione più colpita dai nuovi contagi sia il Lazio, con 1.120 nuovi

virginiaraggi : Un mese fa abbiamo aperto il Mausoleo di Augusto. In questo periodo è chiuso per le limitazioni dovute al Covid ma… - Agenzia_Ansa : Attesa oggi una riunione tra i tecnici dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e il ministero della Salute in meri… - lucatelese : Non siamo nel marzo 2020. Oggi, in tutto il Regno Unito, solo dieci morti. Questo significa che in Italia ce ne son… - CosenzaChannel : ??Sono 7.767 i contagi da #coronavirus in #Italia. Da ieri sono stati processati 112.962 tamponi. Il tasso di positi… - Marcell03827767 : @MediasetTgcom24 Alla grande oggi... solo 421 morti di solo covid-19 (sottostimati) ! Veramente bravi... tutti..… -