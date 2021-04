Covid, oggi alla Camera al voto per la mozione sulla riapertura di tutte le scuole (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo le centinaia di mobilitazioni del mondo della Scuola organizzate da studenti, insegnanti e genitori da un anno sul territorio nazionale per chiedere la riapertura di tutte le scuole in presenza, sicurezza e continuità, finalmente qualcosa accade in Parlamento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo le centinaia di mobilitazioni del mondo della Scuola organizzate da studenti, insegnanti e genitori da un anno sul territorio nazionale per chiedere ladilein presenza, sicurezza e continuità, finalmente qualcosa accade in Parlamento. L'articolo .

Advertising

virginiaraggi : Un mese fa abbiamo aperto il Mausoleo di Augusto. In questo periodo è chiuso per le limitazioni dovute al Covid ma… - sbonaccini : Gli instancabili infermieri del reparto Covid del Sant’Orsola di Bologna. Oggi, come ogni giorno, in prima linea p… - lucatelese : Non siamo nel marzo 2020. Oggi, in tutto il Regno Unito, solo dieci morti. Questo significa che in Italia ce ne son… - MarcG_69 : #Covid, da oggi i nuovi colori: 9 regioni in zona rossa, il resto in arancione. Cosa è previsto per la #scuola - Or… - GazzChianti : ?? EMERGENZA/COVID - Anche oggi in Toscana molti meno test (solo 8.753) e molti meno nuovi casi Covid (685). Mai vis… -