Covid, oggi 7.767 nuovi casi ma con la metà dei tamponi mediamente eseguiti (Di martedì 6 aprile 2021) Covid Italia oggi, bollettino del 6 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull'andamento della pandemia. I nuovi casi di Covid oggi sono 7.767, ma il dato risente del giorno festivo appena trascorso. I tamponi eseguiti sono infatti solo 112.962 per un tasso di positività del 6,2%. I decessi oggi sono ben 421, ma anche qui per via dei giorni festivi sono stati registrati decessi risalenti fino a 48 ore fa. In Italia ad oggi sono morte per il Covid 111.747 persone. Sono 221 i pazienti entrati nelle ultime 24 ore in terapia intensiva con il coronavirus mentre considerando le persone dimesse in rianimazione oggi ci sono sei persone in più.

