Covid, oggi 7.767 nuovi casi e 421 morti: il bollettino del 6 aprile 2021 (Di martedì 6 aprile 2021) Covid Italia, bollettino oggi 6 aprile 2021: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore nuovi casi: 7.767 Decessi: 421 Tamponi effettuati: 112.962 Terapie intensive: +6 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 555.705 casi totali: 3.686.707 Decessi: 111.747 Guariti: 3.019.255 In Italia oggi, martedì 6 aprile 2021, si registrano 7.767 nuovi positivi e 421 morti. Ieri c’erano stati 10.680 nuovi casi e 296 morti. In totale sono stati effettuati 112.962 tamponi (ieri erano stati 102.795). L’indice di positività scende al 6,9 per cento, rispetto al 10,4% di ieri. Le persone attualmente ... Leggi su tpi (Di martedì 6 aprile 2021)Italia,, contagi, guariti Ultime 24 ore: 7.767 Decessi: 421 Tamponi effettuati: 112.962 Terapie intensive: +6 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 555.705totali: 3.686.707 Decessi: 111.747 Guariti: 3.019.255 In Italia, martedì 6, si registrano 7.767positivi e 421. Ieri c’erano stati 10.680e 296. In totale sono stati effettuati 112.962 tamponi (ieri erano stati 102.795). L’indice di positività scende al 6,9 per cento, rispetto al 10,4% di ieri. Le persone attualmente ...

Advertising

virginiaraggi : Un mese fa abbiamo aperto il Mausoleo di Augusto. In questo periodo è chiuso per le limitazioni dovute al Covid ma… - borghi_claudio : Comunque in sequenza @Ariachetira ci ha fatto vedere ieri che in Spagna i ristoranti, gli alberghi e le località tu… - lucatelese : Non siamo nel marzo 2020. Oggi, in tutto il Regno Unito, solo dieci morti. Questo significa che in Italia ce ne son… - andvaccaro : RT @Open_gol: I dati sulla pandemia in Italia oggi - OscardiMontigny : Oggi le conseguenze più immediate della #pandemia in termini economici, psicologici, morali pesano sulle #donne. Il… -