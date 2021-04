Covid | news oggi Figliuolo | Domani 1 | 5 milioni di dosi Pfizer alle Regioni LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 6 aprile 2021) Atteso il nuovo bollettino. "Si tratta in assoluto del lotto di vaccini più consistente consegnato dall'inizio della campagna, di cui beneficeranno in modo particolare i soggetti più vulnerabili” ha comunicato il commissario all'emergenza-19. "Siamo in stretto contatto con l'Agenzia europea del farmaco (Ema) sulla valutazione della farmacovigilanza del vaccino di AstraZeneca. La valutazione è attesa per mercoledì". Cosi' la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, su Twitter