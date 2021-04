Covid, news oggi. Bollettino: 7.767 nuovi casi su 112.962 tamponi, 421 decessi. LIVE (Di martedì 6 aprile 2021) Secondo i dati del ministero della Salute il tasso di positività è al 6,87%. "Si tratta in assoluto del lotto di vaccini più consistente consegnato dall'inizio della campagna, di cui beneficeranno in modo particolare i soggetti più vulnerabili” ha comunicato il commissario all'emergenza Covid-19. L'EMA sta valutando il rischio sul vaccino di AstraZeneca ed eventuali legami con i casi di trombosi cerebrale, la conclusione è prevista per domani o giovedì. Sileri: "Possibile si pongano limiti a determinate categorie" Leggi su tg24.sky (Di martedì 6 aprile 2021) Secondo i dati del ministero della Salute il tasso di positività è al 6,87%. "Si tratta in assoluto del lotto di vaccini più consistente consegnato dall'inizio della campagna, di cui beneficeranno in modo particolare i soggetti più vulnerabili” ha comunicato il commissario all'emergenza-19. L'EMA sta valutando il rischio sul vaccino di AstraZeneca ed eventuali legami con idi trombosi cerebrale, la conclusione è prevista per domani o giovedì. Sileri: "Possibile si pongano limiti a determinate categorie"

Advertising

juventusfc : COVID 19 - Positività calciatore Prima Squadra: - repubblica : Covid sui mezzi pubblici, 28 casi nel Lazio. Blitz dei Nas: 'Virus su maniglie, poggiatesta e nelle sale d'attesa' - LaStampa : Covid, tracce del virus su treni e autobus: la scoperta dei NAS - Paolo_Acquario : RT @ilgiornale: Proteste in tutta Italia per le restrizioni anti-Covid: in piazza ristoratori, ambulanti e gestori di bar e palestre, taffe… - AA311922 : RT @tempoweb: 'Riaperture' Esplode la protesta dei #ristoratori a #montecitorio Urla scontri e cariche: tensione altissima #Video https://… -