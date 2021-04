Covid nelle carceri, situazione esplosiva nell’istituto penitenziario di Catanzaro (Di martedì 6 aprile 2021) . La denuncia arriva dal sindacato di Polizia penitenziaria, S.PP. Da quanto appreso dagli ultimi dati forniti dall’Amministrazione è salito a quota settanta il numero dei detenuti contagiati. Per due di loro si è dovuti ricorre al ricovero ospedaliero. I poliziotti penitenziari positivi sono diciassette. (prosegue dopo la foto) Covid nelle carceri, Di Giacomo (S.PP.): “Velocizzare le vaccinazioni, si usi il monodose Johnson & Johnson” La situazione del carcere di Siano è purtroppo simile a quella di altri sul territorio nazionale. Da qualche giorno si è attivato un focolaio nel carcere di Parma, in particolare nella sezione di massima sicurezza. Il numero dei detenuti ristretti al regime differenziato 41 bis positivi è passato da 11 a 18, di cui uno risulta essere ricoverato nel padiglione Covid ... Leggi su urbanpost (Di martedì 6 aprile 2021) . La denuncia arriva dal sindacato di Polizia penitenziaria, S.PP. Da quanto appreso dagli ultimi dati forniti dall’Amministrazione è salito a quota settanta il numero dei detenuti contagiati. Per due di loro si è dovuti ricorre al ricovero ospedaliero. I poliziotti penitenziari positivi sono diciassette. (prosegue dopo la foto), Di Giacomo (S.PP.): “Velocizzare le vaccinazioni, si usi il monodose Johnson & Johnson” Ladel carcere di Siano è purtroppo simile a quella di altri sul territorio nazionale. Da qualche giorno si è attivato un focolaio nel carcere di Parma, in particolare nella sezione di massima sicurezza. Il numero dei detenuti ristretti al regime differenziato 41 bis positivi è passato da 11 a 18, di cui uno risulta essere ricoverato nel padiglione...

