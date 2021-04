Covid, migliorano i dati a Bergamo: contagi, ricoveri, terapie intensive. Tranne i decessi (Di martedì 6 aprile 2021) La doppia giornata festiva (domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo) ha influenzato al ribasso i numeri complessivi della settimana epidemiologica in corso, rendendo meno significativo il confronto con le settimane precedenti, complete dal punto di vista dei giorni lavorativi. Vedremo nei prossimi giorni come interpretare l’andamento dell’epidemia anche alla luce di questa considerazione. Premesso ciò, nel periodo 30 marzo – 5 aprile, a livello nazionale, i nuovi casi sono stati 135.468 con una riduzione del 6% sulla settimana precedente, confermando una leggera decrescita. I valori attuali riflettono quindi un lentissimo declino dei nuovi casi, e non sembrano risentire più di tanto delle misure di mitigazione (zone arancioni e rosse) che ormai dovrebbero manifestare i propri effetti. A pesare in tal senso è senza dubbio la circolazione della variante inglese, più rapida del 40% circa ... Leggi su bergamonews (Di martedì 6 aprile 2021) La doppia giornata festiva (domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo) ha influenzato al ribasso i numeri complessivi della settimana epidemiologica in corso, rendendo meno significativo il confronto con le settimane precedenti, complete dal punto di vista dei giorni lavorativi. Vedremo nei prossimi giorni come interpretare l’andamento dell’epidemia anche alla luce di questa considerazione. Premesso ciò, nel periodo 30 marzo – 5 aprile, a livello nazionale, i nuovi casi sono stati 135.468 con una riduzione del 6% sulla settimana precedente, confermando una leggera decrescita. I valori attuali riflettono quindi un lentissimo declino dei nuovi casi, e non sembrano risentire più di tanto delle misure di mitigazione (zone arancioni e rosse) che ormai dovrebbero manifestare i propri effetti. A pesare in tal senso è senza dubbio la circolazione della variante inglese, più rapida del 40% circa ...

