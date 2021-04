Covid | Mattarella a Spallanzani per seconda dose vaccino

Ultime Notizie dalla rete : Covid Mattarella

Adnkronos

... Sergio, è atteso a momenti all'ospedale Lazzaro Spallanzani per sottoporsi al richiamo del vaccino anti -. Al capo dello Stato era stata infatti somministrata il 9 marzo scorso la ...Con lui 'finalmente abbiamo cambiato registro e un grande merito è del presidente. Con l'... Sul fronte, 'i vaccini oggi sono le nostre forze alleate che progressivamente stanno ...Roma, 6 apr. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto all'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani ...Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in questi minuti è all'ospedale Spallanzani per ricevere la seconda dose di vaccino Moderna contro il Covid. Al Capo dello Stato era stata infatti ...