Covid, mappa dei nuovi colori delle Regioni da oggi 6 Aprile (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo il rosso totale delle festività pasquali, l’Italia torna rossa e arancione: le due fasce che imperano nella mappa dei nuovi colori delle Regioni ormai da metà marzo. Lo scorso 2 Aprile tenuto conto del monitoraggio Iss-ministero della Salute sulla situazione Covid in Italia, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le ordinanze sulle nuove fasce di rischio. Ricordiamo che dal 15 marzo al 2 Aprile 2021 e nella giornata del 6 Aprile 2021, in tutte le zone gialle si applicano le disposizioni previste per le zone arancioni (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30). Tinte scure per un’Italia stretta ancora forte nella morsa dei contagi Covid. Da oggi ... Leggi su leggioggi (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo il rosso totalefestività pasquali, l’Italia torna rossa e arancione: le due fasce che imperano nelladeiormai da metà marzo. Lo scorso 2tenuto conto del monitoraggio Iss-ministero della Salute sulla situazionein Italia, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le ordinanze sulle nuove fasce di rischio. Ricordiamo che dal 15 marzo al 22021 e nella giornata del 62021, in tutte le zone gialle si applicano le disposizioni previste per le zone arancioni (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30). Tinte scure per un’Italia stretta ancora forte nella morsa dei contagi. Da...

