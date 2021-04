Covid | manifestazione alla Camera | poliziotto medicato a P Chigi | poi ospedale**

(Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - Un taglio sul sopracciglio, provocato dal lancio di un oggetto. Unè stato ferito al volto, durante laa piazza Montecitorio di diverse categorie di esercenti, dai ristoratori ai proprietari di palestre, che chiedono la riapertura delle attività. L'agente ha ricevuto una prima medicazione a Palazzo, sede del governo, ora verrà però portato in ospedale per un controllo più accurato.

...Protesta degli ambulanti in varie città italiane contro le chiusure dettate dalle norme anti,...un gruppo di mercatali si è ritrovato davanti al Tribunale per parlare delladi ...A manifestare sono diverse categorie di esercenti commerciali le cui attività sono ancora chiuse per le norme anti: mentre nelle prime fase dellala situazione sembrava ...Quella di oggi è una protesta sacrosanta. Non staremo a guardare il nostro popolo morire un Dpcm alla volta”. Lo scrive su Twitter l’account di CasaPound, pubblicando le foto della manifestazione.Alta tensione per la protesta dei ristoratori a Roma. Davanti a Montecitorio da questa mattina si sono incatenati una quarantina di proprietari di ...