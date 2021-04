Covid Lombardia, oggi 842 contagi e 53 morti: dati 6 aprile. A Milano 103 casi (Di martedì 6 aprile 2021) Sono 842 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia, secondo la tabella del bollettino di oggi, 6 aprile. Registrati inoltre altri 53 morti, portando così il totale di morti dall’inizio dell’epidemia a 31.264, rende noto la Regione. Il rapporto positivi/tamponi si attesta all’8%, mentre i tamponi effettuati sono 10.467 (di cui 7.685 molecolari e 2.782 antigenici) per un totale di 8.413.420. I pazienti guariti/dimessi sono 638.279 (+11.520), di cui 5.099 dimessi e 633.180 guariti mentre quelli in terapia intensiva calano a 845 (-13) e i ricoverati non in terapia intensiva sono 6.643 (+17). A Milano provincia segnalati 354 nuovi casi, +103 in città. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 6 aprile 2021) Sono 842 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella del bollettino di, 6. Registrati inoltre altri 53, portando così il totale didall’inizio dell’epidemia a 31.264, rende noto la Regione. Il rapporto positivi/tamponi si attesta all’8%, mentre i tamponi effettuati sono 10.467 (di cui 7.685 molecolari e 2.782 antigenici) per un totale di 8.413.420. I pazienti guariti/dimessi sono 638.279 (+11.520), di cui 5.099 dimessi e 633.180 guariti mentre quelli in terapia intensiva calano a 845 (-13) e i ricoverati non in terapia intensiva sono 6.643 (+17). Aprovincia segnalati 354 nuovi, +103 in città. L'articolo proviene da Italia Sera.

