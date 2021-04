Covid, l’Italia spaccata in due: 9 regioni rosse e 11 arancioni. Scuola: vaccinato l’80% del personale (Di martedì 6 aprile 2021) Terminato il fine settimana di Pasqua in lockdown, gli italiani tornano a dividersi fra chi vive in regioni “rosse” e chi in quelle “arancioni”. Sono in tutto 9 le prime e 11 le seconde. Tre i “promossi”: Trentino, Veneto e Marche, che passano in arancione. Da domani 7 aprile rientreranno a Scuola per seguire le lezioni in presenza circa 5,6 milioni di alunni: quasi il 66%, ovvero due su tre. E adesso l’80% del personale scolastico ha ricevuto una prima dose di vaccino anti Covid. regioni arancioni Trentino, Veneto e Marche vanno ad aggiungersi da oggi alle altre 8 regioni che già erano in arancione. In tutti questi territori il calo dei contagi consente di riaprire anche ad alcune attività considerate “non ... Leggi su velvetmag (Di martedì 6 aprile 2021) Terminato il fine settimana di Pasqua in lockdown, gli italiani tornano a dividersi fra chi vive in” e chi in quelle “”. Sono in tutto 9 le prime e 11 le seconde. Tre i “promossi”: Trentino, Veneto e Marche, che passano in arancione. Da domani 7 aprile rientreranno aper seguire le lezioni in presenza circa 5,6 milioni di alunni: quasi il 66%, ovvero due su tre. E adessodelscolastico ha ricevuto una prima dose di vaccino antiTrentino, Veneto e Marche vanno ad aggiungersi da oggi alle altre 8che già erano in arancione. In tutti questi territori il calo dei contagi consente di riaprire anche ad alcune attività considerate “non ...

