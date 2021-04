Covid, l’esperto Mantovani: “Possibile cura entro il 2021”, cosa ha detto (Di martedì 6 aprile 2021) L’immunologo Mantovani ha dichiarato che potrebbe esserci una cura per il Covid entro la fine dell’anno: la notizia fa ben sperare, queste le sue parole. Mantovani ha parlato di una Possibile cura per il Covid (Getty Images)Potrebbe esserci una grande novità nella lotta al Covid. In un’intervista al Corriere della sera, il dottor Mantovani ha detto che al momento si stanno sperimentando dei nuovi farmaci per curare il virus. Se questi dovessero funzionare, finalmente avremmo un nuovo metodo per combattere il Coronavirus oltre ai vaccini. Nell’ultimo anno i danni causati dal Covid non si possono quantificare. Oltre alle tantissime vite umane spezzate, ... Leggi su altranotizia (Di martedì 6 aprile 2021) L’immunologoha dichiarato che potrebbe esserci unaper illa fine dell’anno: la notizia fa ben sperare, queste le sue parole.ha parlato di unaper il(Getty Images)Potrebbe esserci una grande novità nella lotta al. In un’intervista al Corriere della sera, il dottorhache al momento si stanno sperimentando dei nuovi farmaci perre il virus. Se questi dovessero funzionare, finalmente avremmo un nuovo metodo per combattere il Coronavirus oltre ai vaccini. Nell’ultimo anno i danni causati dalnon si possono quantificare. Oltre alle tantissime vite umane spezzate, ...

Advertising

SkyTG24 : Varianti Covid Italia, l'esperto: 'Blocco voli se conferma di mutazione giapponese in Ue' - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Varianti Covid Italia, l'esperto: 'Blocco voli se conferma di mutazione giapponese in Ue' - luca79ind : Varianti Covid Italia, l'esperto: 'Blocco voli se conferma di mutazione giapponese in Ue' - Bianca34874951 : RT @SkyTG24: Varianti Covid Italia, l'esperto: 'Blocco voli se conferma di mutazione giapponese in Ue' - alesmari8 : RT @SkyTG24: Varianti Covid Italia, l'esperto: 'Blocco voli se conferma di mutazione giapponese in Ue' -