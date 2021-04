Covid, le news. In arrivo nuove dosi vaccino Pfizer. Nuovo calo di consegne AstraZeneca (Di mercoledì 7 aprile 2021) Figliuolo: "In arrivo 1,5 milioni di vaccini Pfizer". L’Ema su AstraZeneca: "Ancora nessuna conclusione da studi sul vaccino". L'azienda rinvia consegna del 50% delle dosi previste per il 14 aprile: all'Italia solo 175mila fiale. Oxford sospende la sperimentazione sui bambini in attesa di un'analisi sui possibili legami con casi di trombosi tra gli adulti. Vaccini al lavoro, firmato da governo e parti sociali il Protocollo nazionale. Il bollettino: 7.767 casi su 112.962 test, 421 morti. Tasso di positività al 6,9% Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 7 aprile 2021) Figliuolo: "In1,5 milioni di vaccini". L’Ema su: "Ancora nessuna conclusione da studi sul". L'azienda rinvia consegna del 50% dellepreviste per il 14 aprile: all'Italia solo 175mila fiale. Oxford sospende la sperimentazione sui bambini in attesa di un'analisi sui possibili legami con casi di trombosi tra gli adulti. Vaccini al lavoro, firmato da governo e parti sociali il Protocollo nazionale. Il bollettino: 7.767 casi su 112.962 test, 421 morti. Tasso di positività al 6,9%

