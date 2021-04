Covid | le news AstraZeneca | oggi riunione Aifa-Ministero su indicazioni uso DIRETTA

(Di martedì 6 aprile 2021) Sarà nel tardo pomeriggio latra i tecnici dell'Agenzia italiana del farmaco e ildella Salute in merito a eventuali ulteriorisull'utilizzo del vaccino anti-diMarche, Veneto e Provincia Autonoma di Trento passano in arancione. Le Regioni, in vista dell'incontro col governo di giovedì prossimo, chiedono di "fornire prospettive a quei settori chiusi valutando aperture subito dopo il 20 aprile nel caso di un ioramento dei dati epidemiologici"

Advertising

borghi_claudio : MA... MA... MA... Così il coronavirus vola anche sugli aerei Covid free: mille passeggeri positivi trovati in Cana… - repubblica : Covid, infermieri no-vax contagiano gli anziani nella casa di cura a Fiano: due morti - repubblica : Covid sui mezzi pubblici, 28 casi nel Lazio. Blitz dei Nas: 'Virus su maniglie, poggiatesta e nelle sale d'attesa' - sipjezzy : RT @boostap: Covid sui mezzi pubblici, 28 casi nel Lazio. Blitz dei Nas: 'Virus su maniglie, poggiatesta e nelle sale d'attesa. Vabbè, tant… - RizzoGiov : @borghi_claudio @rubino7004 @maryfagi Ma mi chiedo come abbiamo fatto a sopravvivere fino ad oggi prendendo i mezzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

L' effettosull'occupazione: in un anno persi 945.000 ...... inclusiva, bilanciata e sostenibile, mentre al tempo stesso preparare il terreno per il mondo post- 19. Troverà spazio anche il dossier della d igital tax , dopo l'accelerazione degli Stati ...LUCCA. È proprio quando il successo sembra vicino che bisogna tenere alta la guardia e non abbassare le difese. È una regola che vale nello sport ma anche nelle cose della vita. Soprattutto adesso, in ...Un rapporto di Eurofound racconta la crisi dei giovani europei: la fascia di eta' 18-34 e' quella piu' colpita dalla perdita del lavoro da un lato, ...