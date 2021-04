Covid: la destination wedding planner, all'estero lavorano e noi rischiamo perdita 2° anno (Di martedì 6 aprile 2021) Salerno, 6 apr. (Labitalia) - "Pretendiamo risposte perché non abbiamo più risposte da dare". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Suita Carrano Bonadies, albergatrice di quarta generazione a Ravello, ma anche destination wedding planner da oltre 25 anni e presidente di Iwpa-International wedding planners and travel agents association, l'unica associazione di professionisti in Italia che in brevissimo tempo ha aperto 22 chapters all'estero e che rappresenta ad oggi oltre 3000 associati. Suita Carrano Bonadies è stata la promotrice italiana dell'associazione, e ha voluto che fosse registrata in Italia perché crede fermamente che il turismo matrimoniale sia la ruota trainante della nostra economia, e che possa garantire un indotto stabile sia alle città d'arte che a paesini nell'entroterra ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Salerno, 6 apr. (Labitalia) - "Pretendiamo risposte perché non abbiamo più risposte da dare". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Suita Carrano Bonadies, albergatrice di quarta generazione a Ravello, ma ancheda oltre 25 anni e presidente di Iwpa-Internationals and travel agents association, l'unica associazione di professionisti in Italia che in brevissimo tempo ha aperto 22 chapters all'e che rappresenta ad oggi oltre 3000 associati. Suita Carrano Bonadies è stata la promotrice italiana dell'associazione, e ha voluto che fosse registrata in Italia perché crede fermamente che il turismo matrimoniale sia la ruota trainante della nostra economia, e che possa garantire un indotto stabile sia alle città d'arte che a paesini nell'entroterra ...

Advertising

Ettore572 : RT @LykanLA: No, ragazzi. Un CV con l'indicazione che 'I’m COVID-19 vaccinated with the Sinopharm vaccine that enable me from flying to 70… - nerimatteo : RT @LykanLA: No, ragazzi. Un CV con l'indicazione che 'I’m COVID-19 vaccinated with the Sinopharm vaccine that enable me from flying to 70… - LykanLA : No, ragazzi. Un CV con l'indicazione che 'I’m COVID-19 vaccinated with the Sinopharm vaccine that enable me from fl… -