Covid Italia, saturazione terapie intensive: le Regioni sopra la soglia d’allerta. I DATI (Di martedì 6 aprile 2021) Sorpassano il 30% di posti occupati in intensiva 14 Regioni (DATI Agenas), fra cui Lombardia (61%), provincia autonoma di Trento (59%), Piemonte (58%), Marche (57%) e Friuli-Venezia Giulia (49%). Il bollettino del 6 aprile del ministero della Salute segnala 7.767 nuovi casi di coronavirus su 112.962 tamponi effettuati in 24 ore (compresi i test antigenici). La percentuale di positivi è al 6,9%, le vittime registrate in un giorno sono 421 Leggi su tg24.sky (Di martedì 6 aprile 2021) Sorpassano il 30% di posti occupati in intensiva 14Agenas), fra cui Lombardia (61%), provincia autonoma di Trento (59%), Piemonte (58%), Marche (57%) e Friuli-Venezia Giulia (49%). Il bollettino del 6 aprile del ministero della Salute segnala 7.767 nuovi casi di coronavirus su 112.962 tamponi effettuati in 24 ore (compresi i test antigenici). La percentuale di positivi è al 6,9%, le vittime registrate in un giorno sono 421

