Covid Italia oggi, bollettino regioni: dati, contagi e tabella 6 aprile (Di martedì 6 aprile 2021) I dati della Protezione Civile sui contagi da coronavirus nelle regioni oggi, martedì 6 aprile, con la tabella regione per regione mentre Veneto, Marche e provincia di Trento entrano in zona arancione. Le ultime news sui casi di Covid, tamponi e tasso di positività dopo i giorni in zona rossa per tutta Italia. Ecco i dati: Sono 685 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 6 aprile, secondo i dati del bollettino anticipato dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 685 su 8.753 test di cui 6.805 tamponi molecolari e 1.948 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 7,83% (21,6% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani su ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 aprile 2021) Idella Protezione Civile suida coronavirus nelle, martedì 6, con laregione per regione mentre Veneto, Marche e provincia di Trento entrano in zona arancione. Le ultime news sui casi di, tamponi e tasso di positività dopo i giorni in zona rossa per tutta. Ecco i: Sono 685 ida coronavirus in Toscana, 6, secondo idelanticipato dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 685 su 8.753 test di cui 6.805 tamponi molecolari e 1.948 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 7,83% (21,6% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani su ...

