Covid Italia, oggi 7.767 contagi e 421 morti: dati 6 aprile (Di martedì 6 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono 7.767 i contagi da coronavirus in Italia oggi, martedì 6 aprile, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Nella tabella del ministero della Salute registrati altri 421 morti che portano a 111.747 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di Covid-19. Da ieri sono stati processati 112.962 tamponi. L'indice di positività si attesta intorno al 6,8%. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

