Covid Italia, bollettino regioni: contagi e tabella 5 aprile (Di martedì 6 aprile 2021) I dati della Protezione Civile sui contagi da coronavirus nelle regioni oggi, lunedì 5 aprile, con la tabella regione per regione. Le ultime news sui casi di Covid, tamponi e tasso di positività nell’ultimo giorno della Pasqua in zona rossa e alla vigilia del ritorno in zona arancione di alcune regioni, tra cui il Veneto. Ecco i dati: Sono 1.358 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 5 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 81 morti, che portano il totale a 31.211 dall’inizio dell’epidemia nella regione. Gli attuali positivi al momento sono 94.431. I dimessi e guariti sono 626.759. Sono 804 i contagi. Da ieri, registrati altri 13 morti. L’Unita’ di Crisi della ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 aprile 2021) I dati della Protezione Civile suida coronavirus nelleoggi, lunedì 5, con laregione per regione. Le ultime news sui casi di, tamponi e tasso di positività nell’ultimo giorno della Pasqua in zona rossa e alla vigilia del ritorno in zona arancione di alcune, tra cui il Veneto. Ecco i dati: Sono 1.358 ida coronavirus in Lombardia oggi, 5, secondo i dati deldella Protezione Civile. Da ieri registrati altri 81 morti, che portano il totale a 31.211 dall’inizio dell’epidemia nella regione. Gli attuali positivi al momento sono 94.431. I dimessi e guariti sono 626.759. Sono 804 i. Da ieri, registrati altri 13 morti. L’Unita’ di Crisi della ...

