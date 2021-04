Covid India, quasi 97mila nuovi casi in 24 ore (Di martedì 6 aprile 2021) L’India segnala nelle ultime 24 ore 96.982 nuovi casi di Covid-19 e 446 decessi, che portano il totale a 12.686.049 contagi con 165.547 morti dall’inizio della pandemia. Lo riporta il Times of India. A Nuova Delhi, dove si sono registrati 3.548 casi confermati degli oltre 96.000, è stato decretato il coprifuoco dalle 22 alle 5 dopo l’aumento dei contagi. Le misure, ha riportato l’agenzia Ani, resteranno in vigore fino al 30 aprile. E’ il quarto giorno consecutivo, sottolinea il Times of India, che a Nuova Delhi vengono accertati più di 3.500 nuovi casi di Covid-19. Nel gigante asiatico, con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone, sono 788.223 i casi attivi e 11.732.279 le persone dichiarate ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 aprile 2021) L’segnala nelle ultime 24 ore 96.982di-19 e 446 decessi, che portano il totale a 12.686.049 contagi con 165.547 morti dall’inizio della pandemia. Lo riporta il Times of. A Nuova Delhi, dove si sono registrati 3.548confermati degli oltre 96.000, è stato decretato il coprifuoco dalle 22 alle 5 dopo l’aumento dei contagi. Le misure, ha riportato l’agenzia Ani, resteranno in vigore fino al 30 aprile. E’ il quarto giorno consecutivo, sottolinea il Times of, che a Nuova Delhi vengono accertati più di 3.500di-19. Nel gigante asiatico, con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone, sono 788.223 iattivi e 11.732.279 le persone dichiarate ...

