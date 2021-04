Covid: in Lombardia somministrate 1.785.658 dosi vaccino, pari al 78% di quelle consegnate (Di martedì 6 aprile 2021) Milano, 6 Apr. (Adnkronos) - In Lombardia, secondo i dati aggiornati a questa mattina, sono state somministrate 1.785.658 dosi di vaccino, pari al 78% delle dosi consegnate. In particolare sono state inoculate 1.362.166 dosi del prodotto di Pfizer, pari al 97% delle dosi consegnate, 321.424 dosi di Astrazeneca (49%) e 102.068 dosi di Moderna (49%). Per quanto riguarda gli over 80, su una popolazione target di 725.923 persone in tutta la Lombardia, quelli che hanno finora aderito sono stati 665.918. La prima dose di vaccino è stata somministrata a 478.177 persone, il 66% della popolazione over 80 da vaccinare, mentre la seconda dose è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Milano, 6 Apr. (Adnkronos) - In, secondo i dati aggiornati a questa mattina, sono state1.785.658dial 78% delle. In particolare sono state inoculate 1.362.166del prodotto di Pfizer,al 97% delle, 321.424di Astrazeneca (49%) e 102.068di Moderna (49%). Per quanto riguarda gli over 80, su una popolazione target di 725.923 persone in tutta la, quelli che hanno finora aderito sono stati 665.918. La prima dose diè stata somministrata a 478.177 persone, il 66% della popolazione over 80 da vaccinare, mentre la seconda dose è ...

