Covid in Italia, il bollettino di martedì 6 aprile: i dati dopo le 17. Superati i 3 milioni di guariti (Di martedì 6 aprile 2021) Coronavirus in Italia , il bollettino di martedì 6 aprile del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Mentre la campagna vaccinale prosegue soprattutto per gli ultraottantenni (il presidente Mattarella ha ricevuto oggi la seconda dose del vaccino) e spuntano nuove ... Leggi su leggo (Di martedì 6 aprile 2021) Coronavirus in, ildidel Ministero della Salute:le 17 icompleti su Leggo.it a questa pagina. Mentre la campagna vaccinale prosegue soprattutto per gli ultraottantenni (il presidente Mattarella ha ricevuto oggi la seconda dose del vaccino) e spuntano nuove ...

Advertising

lorepregliasco : Vi ricordate il famoso studio che retrodatava il COVID in Italia a settembre 2019, quello che finì su tutte le prim… - g_falcomata : #???????????? è il #BorgodeiBorghi 2021. La perla del Tirreno ha vinto la competizione di @RaiTre ed è stata incoronata b… - lucatelese : Non siamo nel marzo 2020. Oggi, in tutto il Regno Unito, solo dieci morti. Questo significa che in Italia ce ne son… - Giovanni7769 : 'Il covid uccide senza pietà Ospedali al collasso Chiudiamo tutto perché c'è la variante' ?? Quindi tutti quelli che… - OrlandoStier68 : RT @messveneto: Covid, la protesta degli ambulanti scende nelle piazze: momenti di tensione a Milano e Roma: I mercatali chiedono di tornar… -