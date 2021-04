Covid in Italia: 421 morti, con pochi tamponi appena 7.767 casi (Di martedì 6 aprile 2021) Si aggiorna di altre 421 vittime il bilancio della pandemia di coronavirus in Italia. Sono appena 7.767 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del Ministero della Salute, per effetto di appena 113 mila tamponi processati nella giornata di Pasquetta. Il tasso di positività è pari al 6,87%. In Italia sono stati superati i tre milioni di guariti nell’epidemia di coronavirus, secondo i dati odierni del ministero della Salute. Con i 21.733 negativizzati e dimessi delle ultime 24 ore il totale è ora di 3.019.255. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 aprile 2021) Si aggiorna di altre 421 vittime il bilancio della pandemia di coronavirus in. Sono7.767 i nuovinelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del Ministero della Salute, per effetto di113 milaprocessati nella giornata di Pasquetta. Il tasso di positività è pari al 6,87%. Insono stati superati i tre milioni di guariti nell’epidemia di coronavirus, secondo i dati odierni del ministero della Salute. Con i 21.733 negativizzati e dimessi delle ultime 24 ore il totale è ora di 3.019.255.

