Covid | in Campania vaccinati in 684 mila Quasi 286 mila hanno ricevuto anche la seconda dose

Sono 948.403 le dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate in Campania. Il dato è aggiornato alle ore 12 di oggi, martedì 6 aprile. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 684.352 cittadini campani; di questi, 264.051 hanno ricevuto la seconda dose. Gli over 80 sottoposti a vaccinazione sono 285.921 (il 73,89% rispetto al numero di adesioni alla piattaforma regionale), di cui 178.519 hanno ricevuto la prima dose e 107.402 anche la seconda dose (il 60,16% di chi ha ricevuto la prima dose). Sono 179.782 gli operatori sanitari e socio-sanitari vaccinati, 93.821 con la prima dose.

