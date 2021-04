Covid in Campania | oggi 846 positivi e 62 morti | l' indice di contagio resta stabile al 13%

Advertising

GDF : Questa mattina, a Napoli, dopo aver lottato contro il Covid-19, ci ha lasciato l’ - zazoomblog : Covid in Campania oggi 846 positivi e 62 morti: lindice di contagio resta stabile all13% - #Covid #Campania… - neifatti : Covid in Campania, 846 nuovi casi - salernotoday : Covid-19:c 846 nuovi positivi e 62 decessi, di cui 41 nelle ultime 48 ore - OrlandoStier68 : RT @messveneto: Covid, la protesta degli ambulanti scende nelle piazze: momenti di tensione a Milano e Roma: I mercatali chiedono di tornar… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Diminuiscono i nuovi positivi e cala appena appena la curva dei contagi da in: oggi il virus fa registrare 846 positivi su 6.505 tamponi molecolari esaminati , 83 in meno di ieri con 182 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 13% dei ...Sono circa 485mila i ragazzi di tutta lache da domani tornano a scuola in presenza, mentre altri 460mila continuano la DAD. Dal 7 ...a causa del numero preoccupante dei contagi dasul ...NAPOLI - Oggi in Campania i tamponi positivi sono 846 dei 6.505 processati nelle ultime 24 ore (il 13%), tra i nuovi contagiati ci sono 323 sintomatici, il 38,1%. Sono 62 le nuove vittime del Covid (4 ...Il sit-in nasce dalle difficoltà oggettive per la pandemia, è illogico scaricare solo sui commercianti il peso del rischio Covid quando poi ci sono assembramenti ... A farne le spese anche il ...