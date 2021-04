Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, nelle ultime 24 ore in Italia 7.767 nuovi positivi e 421 morti. Effettuati 112.962 test. Il tasso di positi… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Covid, il ministro della Salute, Roberto Speranza: 'Dove vacciniamo vediamo crollare il tasso dei contagi'… - SkyTG24 : Covid, Speranza: 'Dove vacciniamo vediamo crollare tasso contagi' - LuiNardi : RT @maurorizzi_mr: Dei paesi del G7, qual è quello che sta registrando più decessi Covid? E quello con il tasso di letalità più elevato? E… - anteprima24 : ** Covid, il tasso di positività nel Sannio sfiora l'11%: il bollettino dell'#Asl ** -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tasso

Il provvedimento che istituisce il massimo livello di restrizioni per contenere ildi contagi, durerà otto giorni. Già oggi erano usciti i dati provvisori sull'andamento della pandemia a ...Ildi positività è del 6,9%, ieri era al 10,4%, quindi oggi in calo del 3,5%. Sono 3.743 i pazienti ricoverati in terapia intensiva perin Italia, in aumento di 6 unità rispetto a ieri ...(ANSA) - ROMA, 06 APR - Crollano i positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore ... Lunedì le vittime erano state 296. Il tasso di positività è del 6,9%, ieri era al 10,4%, quindi oggi in ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Sono 7.767 i contagi da coronavirus in Italia oggi, martedì 6 aprile, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Nella tabella d ...