Covid, identificata in Sardegna variante mai segnalata in Italia (Di martedì 6 aprile 2021) Il laboratorio dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari ha identificato una variante di Covid-19 non ancora segnalata in Italia, denominata A.27. L’individuazione è stata fatta dal team diretto da Ferdinando Coghe, in stretta collaborazione con l’equipe di Germano Orrù, responsabile del servizio di Biologia Molecolare. La scoperta, fa sapere l’Azienda, è stata resa possibile “grazie all’acquisizione da parte dell’Aou di una nuova piattaforma per il sequenziamento genico in Next Generation Sequencing (Ngs), con processività medio-alta, che consente di cercare e trovare nuove varianti del virus”. Dall’inizio della pandemia il laboratorio ha esaminato 205mila tamponi molecolari, 165mila per necessità dal Servizio Sanitario Regionale e oltre 40mila richiesti dall’Aou, 11mila dal Pronto Soccorso, 3mila richiesti ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 aprile 2021) Il laboratorio dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari ha identificato unadi-19 non ancorain, denominata A.27. L’individuazione è stata fatta dal team diretto da Ferdinando Coghe, in stretta collaborazione con l’equipe di Germano Orrù, responsabile del servizio di Biologia Molecolare. La scoperta, fa sapere l’Azienda, è stata resa possibile “grazie all’acquisizione da parte dell’Aou di una nuova piattaforma per il sequenziamento genico in Next Generation Sequencing (Ngs), con processività medio-alta, che consente di cercare e trovare nuove varianti del virus”. Dall’inizio della pandemia il laboratorio ha esaminato 205mila tamponi molecolari, 165mila per necessità dal Servizio Sanitario Regionale e oltre 40mila richiesti dall’Aou, 11mila dal Pronto Soccorso, 3mila richiesti ...

Covid, identificata in Sardegna variante mai segnalata in Italia

