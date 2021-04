**Covid: Fontana, 'numeri migliorano, venerdì spero si possa chiedere zona arancione'** (Di martedì 6 aprile 2021) Milano, 6 apr. (Adnkronos) - ''I numeri della Regione stanno migliorando, venerdì mi auguro e spero che i numeri verranno confermati e si potrà chiedere, spero che venerdì si possa chiedere, di rientrare nell'arancione. Non posso dare la certezza perché la si potrà avere venerdì, ma la situazione da un punto di vista epidemiologico sta migliorando, il virus sta rallentando, i numeri sono positivi''. Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, partecipando al webinar di Aime '7 incontri per 7 domande in 70 minuti'. (segue) Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Milano, 6 apr. (Adnkronos) - ''Idella Regione stanno migliorando,mi auguro eche iverranno confermati e si potràchesi, di rientrare nell'. Non posso dare la certezza perché la si potrà avere, ma la situazione da un punto di vista epidemiologico sta migliorando, il virus sta rallentando, isono positivi''. Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio, partecipando al webinar di Aime '7 incontri per 7 domande in 70 minuti'. (segue)

Advertising

enzomazza : Emiliano ha deciso che non vuole lasciare lo scettro del peggior presidente di Regione nell'era covid a Fontana - fattoquotidiano : Salvini: “Chiusure per tutto aprile? La bozza del decreto Covid non ci soddisfa, così è scelta politica e non scien… - smilypapiking : RT @enzomazza: Emiliano ha deciso che non vuole lasciare lo scettro del peggior presidente di Regione nell'era covid a Fontana - Maria08164726 : RT @MizStemiz: @GuidoCrosetto Per quanto ci riguarda avremmo dovuto avere i conti di #Fontana in Italia e #Fontana in Svizzera e il Covid… - donpas52 : RT @enzomazza: Emiliano ha deciso che non vuole lasciare lo scettro del peggior presidente di Regione nell'era covid a Fontana -