Covid: Fico, ‘sport fondamentale, garantire ripresa rapida per rafforzare comunità’ (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Quella di oggi è la Giornata internazionale dello sport, una ricorrenza voluta dall’Assemblea generale delle Nazioni unite nel 2013 per contribuire ad accrescere la consapevolezza del ruolo svolto dallo sport nel guidare il cambiamento sociale, promuovendo istruzione, salute, parità di genere, nonché inclusione e integrazione delle persone con minori opportunità e con disabilità. Il momento che stiamo attraversando ha colpito duramente tanti settori, tra cui quello dello sport. Dalle attività di base al dilettantismo, fino ai professionisti: tutti comparti che si trovano in grande difFicoltà. È dunque fondamentale ribadire la necessità di prevedere adeguate misure di sostegno e ristoro”. Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Quella di oggi è la Giornata internazionale dello sport, una ricorrenza voluta dall’Assemblea generale delle Nazioni unite nel 2013 per contribuire ad accrescere la consapevolezza del ruolo svolto dallo sport nel guidare il cambiamento sociale, promuovendo istruzione, salute, parità di genere, nonché inclusione e integrazione delle persone con minori opportunità e con disabilità. Il momento che stiamo attraversando ha colpito duramente tanti settori, tra cui quello dello sport. Dalle attività di base al dilettantismo, fino ai professionisti: tutti comparti che si trovano in grande difltà. È dunqueribadire la necessità di prevedere adeguate misure di sostegno e ristoro”. Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Camera, Roberto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : **Terremoto: Fico, ripresa dopo Covid passa per rinascita territori colpiti'**... - zazoomblog : Terremoto: Fico ripresa dopo Covid passa per rinascita territori colpiti - #Terremoto: #ripresa #Covid #passa - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: Il presidente della Camera, Roberto #Fico, a quanto si apprende, nei giorni scorsi ha avuto un contatto stretto con un s… - sandrolabanti : #covid la Bulgaria va al voto solo agli italiani èvietato votare xcolpa della CASTA #comunista al potere @pdnetwork… - BlackMa26865702 : RT @CKaky89: LO SDEGNO DI A.DI BATTISTA è anche quello di tutti noi che abbiamo creduto in Di Maio, Fico, Sibilia e in tutti gli altri Por… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fico Padru, vaccinazioni over 80: ecco il calendario per la somministrazione della seconda dose ... "Si ricorda a tutti gli interessati che il richiamo del vaccino Covid - 19, si svolgerà come già ... dalle ore 9.00 alle 9.30 tutte le persone che hanno il cognome che inizia con la lettera A fico alla ...

**Terremoto: Fico, ripresa dopo Covid passa per rinascita territori colpiti'** Il necessario stanziamento di risorse - nota Fico - avrebbe infatti anche richiesto, per essere efficace, un approccio non soltanto emergenziale, ma costantemente ispirato a lungimiranti logiche di ...

Covid: Fico, 'sport fondamentale, garantire ripresa rapida per rafforzare comunità' La Sicilia Covid: Fico, 'sport fondamentale, garantire ripresa rapida per rafforzare comunità' Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Quella di oggi è la Giornata internazionale dello sport, una ricorrenza voluta dall’Assemblea generale delle Nazioni unite nel 2013 per contribuire ad accrescere la consape ...

Nordcorea rinuncia a Olimpiadi Tokyo: alto rischio contagi Covid Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha individuato nei territori colpiti dai terremoti uno degli ambiti nel quale è necessario intervenire in modo specifico. La stra ...

... "Si ricorda a tutti gli interessati che il richiamo del vaccino- 19, si svolgerà come già ... dalle ore 9.00 alle 9.30 tutte le persone che hanno il cognome che inizia con la lettera Aalla ...Il necessario stanziamento di risorse - nota- avrebbe infatti anche richiesto, per essere efficace, un approccio non soltanto emergenziale, ma costantemente ispirato a lungimiranti logiche di ...Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Quella di oggi è la Giornata internazionale dello sport, una ricorrenza voluta dall’Assemblea generale delle Nazioni unite nel 2013 per contribuire ad accrescere la consape ...Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha individuato nei territori colpiti dai terremoti uno degli ambiti nel quale è necessario intervenire in modo specifico. La stra ...