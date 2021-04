Advertising

fattoquotidiano : Emilia-Romagna, un pacco con scritto “frode Covid” consegnato al governatore Bonaccini. Allertati i carabinieri, si… - RegioneER : #Coronavirus, in #EmiliaRomagna nuova accelerazione: dalla prossima settimana si faranno almeno 30mila vaccinazioni… - lifestyleblogit : Covid Emilia, oggi 791 contagi e 38 morti: bollettino 6 aprile - - 24emilia : Covid Emilia: 38 morti, nuovi casi sotto quota mille (+791) su 13.003 tamponi, 6,1%. Reggio: 4 decessi, +108 contag… - settesere : Covid-19, meno tamponi e pochi casi +791 e 38 decessi in E-R, Ravenna +43 (6 morti), Cesena +71 e Forlì +33 (5)… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Emilia

... 3.206 quelli negli altri reparti(+58). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 9 a Piacenza ( - 1), 32 a Parma (+2), 33 a Reggio(+2), 65 a ...6 aprile 2021 - Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus , in- Romagna si sono registrati 345.196 casi di positività, 791 in più rispetto a ieri , su un totale di 13.003 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul ...Il report diffuso dalla Regione Emilia-Romagna sull'andamento della pandemia in regione contiene anche i dati di contagio in ambito scolastico. In particolare, i dati sono relativi a tutti i contagi ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 345.196 casi di positività, 791 in più rispetto a ieri, su un totale di 13.003 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ...