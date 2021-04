Covid | emergenze parallele | Paolo Bianchini “ferma condanna per gesti estremi”

(Di martedì 6 aprile 2021) In “piazza c’è gente disperata che ha perso tutto” Roma, 6 aprile 2021, «MIO Italiamente – come ha sempre fatto –che possono portare a disordini sociali. È evidente, però, e la politica non può girare il capo fingendo di non vedere». Oggi, in piazza Montecitorio, c’erano centinaia di persone disperate, da tutta Italia. Imprenditori che hanno perso tutto a causa delle chiusure, e si trovano al momento sul punto che hanno tutto.Prosegue la precisazione di: «Non si doveva arrivare a questo punto». Ribadisce, il presidente del MIO Italia – Movimento Imprese Ospitalità, nel merito della manifestazione avvenuta oggi pomeriggio a piazza Montecitorio. Il Movimento Imprese Ospitalità partecipava alla manifestazione insieme ...

...e costruire le basi per uno schieramento progressista nuovo che metta al centro leemerse ...fare i conti con un modello di sviluppo che già non reggeva più prima dell'irruzione del...Di Francesco Santoro: Il Policlinico di Bari annuncia l'attivazione di ulteriori 14 posti letto di Rianimazionenella struttura per le maxidella Fiera del Levante. "La decisione è stata presa a seguito di una riunione svoltasi a Pasqua con i responsabili delle unità di rianimazione dell'azienda,...Roma, 6 apr. (Adnkronos) - “Comprendiamo la grande preoccupazione dei ristoratori che temono per le proprie attività messe a dura prova dalla crisi economica prodotta dall’emergenza sanitaria ma non è ...Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Gli scontri e i tafferugli sono pericolosi e incomprensibili ad un tempo. Contrapporre le scelte fatte per contrastare la pandemia alla sopravvivenza economica delle attivi ...