Covid, è boom del lavoro nero durante la pandemia (Di martedì 6 aprile 2021) È in forte espansione l'esercito dei lavoratori in nero, a seguito della pesantissima crisi economica in corso causata dal Coronavirus. Lo segnala l'Ufficio studi della Cgia, ricordando che nell'ultimo anno la crisi pandemica ha provocato una perdita di circa 450mila posti di lavoro. Con le chiusure imposte nelle ultime settimane, "a tanti di questi disoccupati si sono aggiunti molti addetti del settore alberghiero e della ristorazione e altrettante finte parrucchiere ed estetiste che quotidianamente si recano nelle case degli italiani ad esercitare irregolarmente i servizi e le prestazioni più disparate" sottolinea una nota. lavoro nero, una situazione destinata a peggiorare Un numero di invisibili difficilmente quantificabile, anche se secondo gli ultimi dati stimati qualche anno fa dall'Istat, quindi ben prima ...

